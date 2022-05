„La naiba cu războiul lui Putin!” Mii de ruși cau au participat weekendul trecut la un concert din Sankt Petersburg au strigat in cor, minute in șir, sloganuri anti-Putin și anti-razboi. „La naiba cu razboiul lui Putin”, a fost mesajul lor catre președintele Rusiei. The post „La naiba cu razboiul lui Putin!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Lloyd Austin, secretarul Apararii din SUA, a declarat, luni, dupa vizita la Kiev, ca Ucraina „poate caștiga razboiul impotriva Rusiei daca are echipamentul și sprijinul potrivit”. Austin s-a aflat, duminica, in vizita in Ucraina, alaturi de șeful Pentagonului, Antony Blinken. Cei doi oficiali americani,…

- Ucraina poate caștiga in mod sigur razboiul impotriva Rusiei, spune purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului: „Sigur ca (ucrainenii, n.r.) pot caștiga. Și daca va uitați la ceea ce au reușit sa faca pana acum, dl. Putin și-a atins exact zero…

- Prețurile gazelor au crescut cu 18,9% in aprilie, dupa ce s-a aflat despre planurile Rusiei de a converti plata pentru gaz pentru „țarile neprietenoase” in ruble rusești. Astfel, cotațiile la principalul hub european TTF din Țarile de Jos pentru ziua de azi au crescut cu 18,9%, pana la 1374,69 dolari…

- Fostul ministru de Externe rus, Andrei Kozirev, spune ca nu se va putea reveni la discuții serioase cu Rusia pana ce aceasta nu va „reveni la normele internaționale”. Intr-o declarație pentru Fox News, fostul oficial rus susține ca sancțiunile impotriva Rusiei ar trebui menținute pana ce liderii ruși…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pachetul de sanctiuni la adresa Rusiei va continua sa creasca. “In Spania am aplicat sanctiuni foarte dure in ceea ce priveste oligarhii rusi din tara noastra”, a precizat Sanchez. ”Presedintele Zelenski a fost destul de clar,…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…