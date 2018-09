La muzeele din judeţ, manifestări dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului In anul Centenarului Marii Uniri si in Anul European al Patrimoniului, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale invita publicul la evenimentele organizate cu prilejul celei de-a XXVI-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu tema „Locuri ale memoriei”, intrarea fiind gratuita. Astfel, astazi, sunt programate urmatoarele manifestari: Muzeul „Ion Luca Caragiale”, Ploiesti, str. Kutuzov nr. 1, ora 10:00 – Expozitie de desene: „Ploescii … lui Caragiale”; Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 10, ora 11:00 – Matineu muzeal:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

