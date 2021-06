Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- Oana Roman a reușit sa-și emoționeze astazi fanii, dupa ce a postat imagini de colecție din ziua in care s-a maritat cu Marius Elisei. Astazi se implinesc șapte ani de cand cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, motiv pentru care fiica lui Petre Roman și-a pus sufletul pe tava și a scris…

- Invitat in podcastul lui Damian Draghici (51 de ani), Pepe (41 de ani) a vorbit despre fostul lui mariaj cu Oana Zavoranu (47 de ani). Solistul a raspuns mai multor critici pe care actrița i le-a facut in cadrul unui alt podcast , Acasa la Maruța. Ulterior, Oana a raspuns. Reacția Oanei Zavoranu dupa…

- Oana Roman și Marius Elisei fac totul pentru binele fiicei lor și au petrecut alaturi de ea Ziua Copilului. Cei trei au ieșit impreuna ca pe vremuri, ca o adevarata familie și s-au bucurat nespus de mult pentru aceasta zi. In direct la Antena Stars, Marius Elisei a facut declarații despre cadourile…

- Oana Roman și Marius Elisei și-au surprins fanii din mediul online cu ultimele postari. Cei doi au ieșit impreuna, la un restaurant, și au imortalizat momentul in care ciocneau paharele. Desigur ca postarea celor doi foști soți a starnit imediat reacțiile celor din mediul online, care acum se intreaba…

- Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisacariu (28 de ani), s-au casatorit sambata, 15 mai 2021. Dupa nunta de poveste, modelul a vorbit despre viața alaturi de prezentatorul TV, dar și despre fericitul eveniment. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au anunțat ca s-au logodit la inceputul…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au decis sa iși petreaca Paștele de anul acesta departe de casa. Cele doua au pornit la drum de dimineața și au plecat intr-o mica excursie prin țara, una dintre destinații fiind la mama vedetei. Alaturi de ele este și Marius Elisei, care nu putea lipsi de langa familia…

- Marius Elisei a decis sa iși mai acorde o șansa dupa casnicia nereușita cu Oana Roman. Dupa luni bune in care cei doi au anunțat ca vor sa divorțeze, fara ca insa sa prezinte și cauzele separarii, barbatul iși asuma faptul ca iubește din nou. Totuși, noua relație nu este pe placul mamei fiicei sale.