Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei, Bogdan Aurescu, a vorbit la telefon cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, despre noua lege a minoritaților/comunitațile naționale din Ucraina care limiteaza drepturile romanilor. Cei doi oficiali au convenit asupra lansarii unor consultari privind…

- Kremlinul a respins marti un plan de pace in trei pasi propus in urma cu o zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitati", potrivit Reuters. Unul dintre cei 3 pasi enumerati luni seara de presedintele ucrainean in discursul sau adresat…

- Comentand, marți, o propunere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Federația Rusa sa inceapa retragerea trupelor din Ucraina pana la Craciun, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a exclus aceasta posibilitate, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Acest lucru este exclus.…

- Cel mult 13.000 de militari ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei de catre Rusia, in luna februarie, a afirmat joi, 1 decembrie, consilierul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP, transmite Agerpres . „Avem estimari oficiale din partea Statului Major (…). Acestea…

- Cel mult 13.000 de militari ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei de catre Rusia, in februarie, a afirmat joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. „Avem estimari oficiale din partea Statului Major (…). Acestea se situeaza intre 10.000 (…) si 13.000…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a avertizat, joi, ca daca Rusia va face uz de armele nucleare in razboiul din Ucraina, lumea in care traim „nu va exista”, informeaza Ukrainska Pravda . „Folosirea armelor nucleare… Folosirea indica deja ca acesta este un razboi nuclear, al treilea razboi mondial. Ce…

- ”In loc sa depaseasca saracia”, Rusia a cheltuit numai pentru atacul masiv cu rachete de luni asupra Ucrainei echivalentul a 2,3 milioane de pensii in Federatia Rusa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau cotidian, difuzat marti seara, potrivit

- “In loc sa depaseasca saracia”, Rusia a cheltuit numai pentru atacul masiv cu rachete de luni asupra Ucrainei echivalentul a 2,3 milioane de pensii in Federatia Rusa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau cotidian, difuzat marti seara, potrivit EFE si Agerpres. “Nu le…