28 iulie, zi de sarbatoare! Palatul Administrativ a gazduit astazi, ședința festiva organizata cu ocazia aniversarii a 104 ani de administrație romaneasca in județul nostru. Cu prilejul acestui moment deosebit s-a vorbit despre semnificația istorica a zilei, iar președintele Consiliului Județean, Alin Nica, a inmanat doua distincții de ambasadori culturali, in semn de recunoaștere pentru contribuția adusa la viața științifica și culturala timișeana: maestrului Gheorghe ZAMFIR și domnului Vasile PINTEA, artist plastic ancorat in arta contemporana. De asemenea s-a oferit Trofeul Recunoștinței, ca…