La mulţi ani TMK şi municipiului Reşiţa pentru jubileul din acest an! RESITA – Grupul TMK este astazi cel mai mare producator de tevi din otel in lume. S-a format in urma cu 20 de ani si an de an a urcat treptele consacrarii, fiind astazi in varful tehnologiei performante in fabricatia otelului si a tevilor din otel! Dupa Federatia Rusa, capacitatile de productie din Romania (TMK-Resita si TMK-ARTROM) formeaza cel mai important grup de companii externe ale TMK. TMK a intrat prima data in Romania in anul 2001, cand a achizitionat uzina de tevi TMK-ARTROM de la Slatina. Cativa ani mai tarziu, bazandu-se pe experienta pozitiva pe care am avut-o cu uzina de la Slatina,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Domnul Rudolf Graf isi are inceputul in Resita si primele lectii de viata le-a deprins in familia sa, in deplin consens cu normele civilizate care caracterizeaza Banatul multietnic, multicultural si multiconfesional. Locul nasterii unui om, desi, in aparenta, este o intamplare, are o…

- Ante Kuduz, Jakov Vrankovici și Stefan Vujici nu vor mai juca la Dinamo. Rebeca Necula, MVP-ul turneului final de junioare I, pleaca de la Cluj și a semnat cu CSM Slatina. Schimbari de antrenori in prima liga Dinamo București, campioana Romaniei, la masculin, a anunțat pentru sezonul viitor aducerea…

- 455 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 28.000 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana sambata, pe teritoriul…

- OFICIAL| 455 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 59 decese și 623 de persoane internate la ATI Sambata, 22 mai 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 29.885 de persoane diagnosticate cu infecție…

- 930 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 34.543 de teste, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana miercuri, pe teritoriul…

- 1.012.373 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 3.800 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 193 de noi decese și 1.530 de pacienți la Terapie Intensiva. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța…

- OFICIAL| 3.883 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.012.373 de imbolnaviri. 193 decese și 1.530 de persoane internate la ATI Marți, 13 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 13 aprilie,…

- Duminica a avut loc ultimul meci din prima etapa a play-out-ului Ligii 2 la fotbal. U Cluj a reușit sa treaca de Slatina cu 4-2, dupa ce gazdele au fost cele care au deschis scorul.Slatina a punctat în minutul 4 prin Rogoveanu din penalti, iar pâna la pauza U Cluj a egalat prin Taub…