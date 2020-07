Stiri pe aceeasi tema

- Istoria Romaniei si a acestui colt de tara consemneaza intrarea trupelor romane sub comanda colonelului Virgil Economu in Timisoara la data de 3 august 1919, data la care Banatul trecut in granitele Romaniei.

- Un motociclist a ajuns la spital in urma unui accident petrecut in aceasta seara pe șoseaua care leaga Timișoara de Giroc. Conform informațiilor oferite de IPJ Timiș, un barbat in varsta de 40 de ani a intors peste dubla linie continua spre Timișoara, intrand astfel in calea unui motociclist in varsta…

- SCM Timișoara a ajuns la un acord cu jucatorul Igor Mijajlovic pentru un contract valabil in urmatorul sezon. Jucatorul sarb, in varsta de 36 de ani, varsta implinita pe 3 iulie, a mai evoluat in alb-violet in stagiunea 2017-2018. Mijajlovic cunoaște bine primul eșalon din țara noastra, el mai activand…

- Gala de folk Semenic Fest va avea loc in acest an in zilele de 1 și 2 august la Garana, evenimentul urmand sa fie organizat in conformitate cu legislația aflata in vigoare. „Ca virusul provine de la lilieci sau nu, ca a fost creat in laborator și scapat intenționat sau nu, cert este ca acesta […] Articolul…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii de peste sapte decenii, sarbatoreste miercuri implinirea varstei de 99 de ani, cu mai putina fanfara decat de obicei, relateaza miercuri Reuters.

- Primarul din Timisoara, Nicolae Robu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu au fost stabilite detaliile, dar ca acest concert va avea loc in week-endul viitor. “Vreau ca saptamana viitoare sa organizam un concert cu maximum 500 de participanti. Vor fi scaune, zona imprejmuita, vom incerca…

- Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara este locul unde s-au vindecat pana acum 416 pacienți de Covid-19, din mai multe județe. Tot in acel loc sunt internați sambata aproximativ o suta de pacienți. Este locul unde, sambata seara, un pianist, alaturi de un chitarist au venit sa le cante celor bolnavi…