La mulți ani, Timișoara 2021! Revelion cu restricții, fără artificii In Timișoara, trecerea dintre ani nu a mai fost marcata, ca de obicei, cu vreun impresionant foc de artificii, data fiind starea de alerta impusa de autoritați pe timpul pandemiei. Reprezentanții primariei au stabilit ca in noaptea dintre 2020 - 2021, pentru siguranța timișorenilor, nu va fi organizat niciun eveniment care sa ii tenteze pe aceștia sa iasa din case. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

