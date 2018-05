Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Alo! Tata!” organizeaza a patra ediție a Zilei Tatalui la Timișoara, care va avea loc pe data de 13 mai, in Parcul Copiilor „Ion Creanga”, intre orele 10 și 18. Intrarea este libera. Tații vor avea oportunitatea sa se implice alaturi de copiii lor in diferite activitați…

- Astfel, izbucnirea Razboiul ruso-turc in aprilie 1877, a reprezentat ocazia ideala pentru a profita de contextul international in realizarea independentei Romaniei.In aprilie 1877, Romania a semnat conventia cu Rusia prin care permitea armatei ruse sa treaca pe teritoriul ei si sa ocupe…

- Anual, pe data de 3 mai se sarbatorește Ziua Mondiala a Libertații Presei. Cu aceasta ocazie, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis urmatorul mesaj: „Anual, pe 3 mai, se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Statele Unite ale Americii considera libertatea presei o componenta…

- Ziua internationala a muncii se sarbatoreste anual in peste 80 de tari la data de 1 Mai. Astazi este in cele mai multe state, intre care si Romania, zi nelucratoare. In 1884, in incercarea de a le face muncitorilor viata mai usoara, in cadrul Conventiei nationale de la Chicago, Federatia Organizatiilor…

- Azi, 30.04.2018, comunitatea musulmana din Romania sarbatoreste Berat Kandili. Cu acest prilej, in cadrul geamiei Hunchiar, comunitatea musulmana din Municipiul Constanta a celebrat aceasta sarbatoare din Calendarul Islamic.La eveniment au participat Seful Cultului Musulman din Romania, Muurat Iusuf,…

- In aceasta saptamana, in toata Romania se sarbatoreste Ziua Mondiala a tenisului de masa, prin 162 de turnee organizate in toata tara la care sunt asteptati peste 6500 de participanti activi de toate varstele. Ca de fiecare data, municipiul si judetul Suceava fac parte din aceste proiecte ...

- Nightwish revin dupa 3 ani in Romania, vineri, pe 17 august la ROMEXPO in aer liber pentru un concert memorabil! Showul face parte din turneul mondial "Decades" in care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate si se va bucura de o productie de exceptie! Pana pe 15 mai biletele au preturi speciale…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati: -Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre ...