La mulţi ani, SAROLTA TANASZI! Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi o felicita pe Dr. SAROLTA TANASZI, managerul Spitalului Municipal Sighișoara care astazi, 12 decembrie, adauga inca o floare in frumosul buchet al vieții. Cu acest prilej deosebit, echipa Zi de Zi ii transmite sarbatoritei zilei cele mai sincere ganduri de sanatate, putere de munca și impliniri profesionale și … Post-ul La multi ani, SAROLTA TANASZI! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

