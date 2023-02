La mulți ani, Radio Crazy! Luna februarie este o luna foarte importanta pentru noi, an de an, insa cea din 2023 este și mai speciala, pentru ca Radio Crazy a implinit 15 ani de activitate. 15 de cand am avut placerea sa va ținem la curent cu toate noutațile muzicale, cinematografice, mondene și nu numai. Am incercat sa va prezentam artiștii așa cum sunt ei, luandu-le cele mai sincere și crazy interviuri, sa va invitam la cele mai importante evenimente din țara și sa ținem cont de propunerile voastre. Vrem sa mulțumim tuturor artiștilor pentru promptitudinea cu care ne-au raspuns de fiecare data, dar și voua, cititorilor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

