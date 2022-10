Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica a Europei intra intr-o noua faza periculoasa. Daca infrastructura energetica și de comunicații submarina este acum o ținta a Rusiei, țarile occidentale vor trebui sa acționeze rapid. Exploziile la conductele Nord Stream 1 și 2 semnaleaza un nou front potențial in razboiul din Ucraina.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au discutat despre acțiuni comune ca raspuns la cele mai recente evoluții ale razboiului purtat de Rusia in Ucraina, a declarat executivul blocului comunitar, avertizand Moscova ca vor exista „consecințe din partea noastra”. „Statele membre UE au organizat deja…

- Esecurile militare ruse din ultimele zile in estul Ucrainei au provocat un soc in randul segmentului radical de la Moscova, asa-zisii „ulii“, care au pus la indoiala in mod public strategia Kremlinului, comenteaza marti France Presse intr-o ampla analiza.

- Canalul ucrainean Sirena, dar și canale de Telegram pro-Kremlin au difuzat mai multe videoclipuri cu deținuți ruși care lupta in Ucraina. Aceștia spun ca viața pe front este mai buna decat in ​​coloniile penitenciare și ca vor sa recruteze mai mulți camarazi, relateaza Blick . Autenticitatea filmarilor…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenințarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusești din Crimeea, incidente…

- Joi, 4 august, țarile membre ale Uniunii Europene au impus sancțiuni impotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici și a fiului sau Oleksander, pentru presupusul lor rol in amenințarea la adresa securitații Ucrainei, scrie AFP cu referire la Hotnews . Consiliul European a precizat…

- Nazar Razluțki lupta in cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei impotriva invadatorilor ruși. S-a inscris benevol in armata, simțind ca este momentul sa-și apere țara. E doctor in istorie, scriitor, autor a unor numeroase carți despre trecutul ucrainenilor. Acum, la nevoie, a devenit artilerist. Din prima…

- Cel puțin 15 persoane au murit și zeci au fost ranite dupa ce un atac cu rachete rusești a lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje din orașul Ceasiv Iar, din Donețk, estul Ucrainei. Zeci de persoane au fost prinse sub daramaturi.