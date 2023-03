Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej organizeaza vernisajului expoziției de arta plastica „Melodie in culoare” sub semnatura domnului Cimpeanu Daniel Cristian. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 13 martie 2023, ora 18:00, in sala de Conferințe a Muzeului Municipal Dej. Nascut la…

- Horea Crișovan implinește astazi 50 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul nascut la Timișoara a absolvit Liceul de Filologie – Istorie din Timișoara (actualul Colegiu Național Banațean) și, apoi, Facultatea de Litere, secția Istorie – Engleza. Primul pas spre muzica il…

- Horea Crișovan implinește astazi 50 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul nascut la Timișoara a absolvit Liceul de Filologie – Istorie din Timișoara (actualul Colegiu Național Banațean) și, apoi, Facultatea de Litere, secția Istorie – Engleza. Primul pas spre muzica il…

- Ioan Puiu Popa, tobarul formației Vest implinește astazi frumoasa varsta de 67 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Nascut in Timișoara, sarbatoritul zilei de azi a activat la-nceput in doua formații care au cantat in deschiderea concertelor susținute in acei ani de aur ai rock-ului…

- Dupa succesul inregistrat cu precedentul single „Influx”, trupa timișoreana Thy Veils revine cu o noua piesa extrasa de pe viitorul album, „Next Forever”. „Upstream” reprezinta o noua etapa in sfera acestui univers futurist in care calatoria devine plimbare in deplina inspirație pe axul timpului. Un…

- Freya Ridings a lansat single-ul “Weekends”. Apariția fulgeratoare a lui Freya Ridings cu „Lost Without You” și albumul ei de debut omonim au facut-o una dintre poveștile surpriza de succes internațional din ultimii ani. Single-ul a facut-o pe Freya prima artista care a avut un hit in Top 10 auto-scris,…

- Adrian Dinu Schwartz, fondatorul trupei ABRA, implineste astazi 64 de ani, ocazie cu redacția PRESSALERT.ro ii ureaza La Multi Ani! Formatia timisoreana a fost creata in 1984 și a avut parte de o serie de concerte in toata tara, in special in mediile studentesti și inregistrari la radio-televiziune,…

- Silvia Stoiana a lansat o melodie noua alaturi de copilașul ei, mixajul și masterul piesei Leganelul lui Isus fiind realizat de Massive Studios. „Anul acesta,in pragul sarbatorilor de iarna, mi-am dorit sa-mi suprind fanii intr-un mod inedit. Și pentru ca este primul an in care sunt proaspata mamica,…