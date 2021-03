La mulți ani pașaportului românesc! Marcam astazi, ca in fiecare an la data de 19 martie, celebrarea ZILEI PAȘAPORTULUI ROMANESC. De la scrisori redactate manual la documente de calatorie ce stocheaza date biometrice, pașaportul constituie unul dintre cele mai circulate documente la nivel international, purtand in paginile sale istoria civilizațiilor trecute și prezente. Importanța acestuia a fost subliniata in anul 1920 cand, Conferința de pace de la Paris a Ligii Națiunilor a stabilit primul set de standarde internaționale pentru pașaport. In prezent, noua generație de pașapoarte electronice romanești inglobeaza nu numai elemente… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

