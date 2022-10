Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 6 octombrie are o conotatie cu totul aparte pentru cotidianul ZIUA de Constanta. Spre deosebire de multe alte personalitati ale Dobrogei si Constantei pe care le omagiem cu profunda recunostinta pentru rolul jucat in istoria acestei provincii, de numele si renumele maestrului Vasile Moldoveanu,…

- Florin Zamfirescu are 73 de ani, dar nu uita sa se rasfețe din cand in cand. Celebrul actor are o cariera impresionanta din care a reușit sa strange ceva bani de-o parte și a decis sa iși cumpere o mașina pe care ar conduce-o un tanar. Actorul a dat o mica avere pe autoturismul de lux și este foarte…

- Solista formației timișorene Phaser, Carina Dumitru, implinește astazi frumoasa varsta de 32 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer „La Mulți Ani!”. „De cand eram mica, mi-a placut muzica. Bunicul meu era toboșar și trompetist, canta intr-o formație la Baile Herculane, iar…

- Regizorul, scenaristul și criticul de film de origine franceza-elvețiana Jean-Luc Godard s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Regizorul franco-elvețian Jean-Luc Godard a murit la varsta de 91 de ani, a aflat marți Liberation de la familia sa. Jean-Luc Godard a fost un regizor, scenarist și critic…

- Nicolas Cage a devenit tata pentru a treia oara. Partenera actorului a nascut o fetița perfect sanatoasa, care a primit numele de August Francesca. Celebrul actor, in varsta de 58 de ani, a devenit miercuri, 7 septembrie, tata pentru a treia oara. Cea de-a cincea soție, Riko Shibata, a adus pe lume…

- Celebrul ilustrator Jean-Jacques Sempe, co-creator al lui Petit Nicolas, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat joi sotia sa, citata de presa franceza, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Celebrul astrolog Minerva, in varsta de 64 de ani, spune ca in prezent lucreaza la Banca Naționala, pe un post de execuție. Informația a fost confirmata pentru HotNews.ro de catre oficiali ai BNR, care au precizat ca astrologul lucreaza la departamentul de mentenanța al Bancii Naționale. „La ora actuala…

- Cum arata tatal Giuliano Stroe fara tricou. Iulian Stroe seamana cu celebrul Hulk. Barbatul nu face rabat de la antrenamentele fizice intense, in ciuda varstei. De-a lungul timpului, Iulian Stroe a fost implicat in mai multe scandaluri, acuzat fiind ca iși forțeaza copiii sa ridice greutați foarte mari,…