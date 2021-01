Stiri pe aceeasi tema

- Andreea-Maria Sztojko a plecat de acasa, din Sacalaz, sambata dimineața, iar de atunci nu a mai dat niciun semn de viața, iar familia a apelat la ajutorul Poliției. Fata are 1.60 m inalțime, 60 kg, par negru și ochii caprui. La data dispariției era imbracata cu pantaloni de trening roz cu dungi negre,…

- Comparativ cu luna octombrie 2019, in acest an s-au inregistrat cu 50.000 de decese mai mult in octombrie, ajungand la un total de 205.456, fiind cel mai mare numar lunar de decese din ultimii zece ani, subliniaza serviciul de statistici Rosstat.Rusia, care a inceput sambata vaccinarea categoriilor…

- O inregistrare audio aparuta dupa miezul nopții pe rețelele de socializare pare sa indice ca nu Colțescu ar fi folosit cuvantul „negru” la adresa sportivului din staff-ul turcilor la meciul PSG-Istanbul BB, ci unul dintre cei doi asistenți din brigada Romaniei. In urma scandalului, meciul a fost…

- Astazi, 2 decembrie, se implinesc 56 de ani de la nasterea muzicianului Leo Iorga, fost membru al formatiei Compact. Artistul s a stins din viata anul trecut, pe data de 2 noiembrie.Claudiu Leonard Iorga a fost un muzician roman, vocalist al formatiilor Pacific, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica,…

- Cuplul a fost trimis in judecata de procurorii suceveni pentru comiterea mai multor infractiuni de ordin financiar. Politistul si sotia acestuia ar fi prejudiciat statul cu de zeci de mii de lei.

- „Consideram ca existența sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artiști. Va rugam sa includeți in schema de ajutor de stat și aceasta entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorarii sectorului cultural”, se arata in scrisoare, potrivit Newsweek.ro.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a desfașurat, pe parcursul lunii octombrie, mai multe controale privind respectarea legislației in vigoare in domeniile de competența: relații de munca și securitate și sanatate in munca.