- Una dintre cele mai indragite actrițe din Romania, Draga Olteanu Matei s-a stins in noaptea de marți spre miercuri, lasand in urma colegi și admiratori indurerați, dar și o moștenire cinematografica și teatrala importanta. A interpretat peste 200 de roluri de-a lungul carierei, iar cel mai cunoscut…

- Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns, vineri seara, la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, fiind transferata de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Actrita Draga Olteanu Matei s-a nascut la Bucuresti, la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul…

- Actrița Draga Olteanu Matei a implinit varsta de 87 de ani pe data de 24 octombrie. S-a nascut la Bucuresti, in 1933, potrivit volumului ''Cineasti romani'' (Editura Stiintifica, 1996). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ''I.L. Caragiale'' in 1956. In septembrie, acelasi…

