- Rezultate finale BACALAUREAT 2024: au fost publicate notele dupa contestații. Care este situația in județul Alba și in țara Rezultate finale Bacalaureat 2024: Ministerul Educației a publicat vineri, rezultatele finale, dupa contestații. Absolvenții de liceu din Alba și din țara au aflat notele definitive…

- Cantareața de muzica populara Vladuța Lupau a nascut luni, 8 iulie, cel de-al doilea copil, tot baiat. Anunțul a fost facut de tatal copilului, Adrian Rus, pe rețelele de socializare. Micuțul Isaia a fost așteptat cu nerabdare de toți cei apropiați. „Sunt cel mai BOGAT om de pe pamant! Mulțumesc Lui…

- Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN 1, intre o masina si un microbuz scolar. In accident sunt implicati 11 copii de 8 ani din judetul Hunedoara si 4 adulti.”ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN1 in zona Saliste la un accident rutier…

- COD PORTOCALIU de vreme rea in Alba: Averse torențiale. Localitațile vizate. Atenționare pentru șoferii de pe Autostrada A1 O avertizare meteo de vreme rea a fost emisa de meteorologi pentru mai multe localitați din județul Alba. Este vorba despre o alerta meteo de vreme rea, de tipul Cod Portocaliu. …

- Cum a fost sarbatorita Ziua Copilului la Sebeș: Distracție pe biciclete, muzica, fanfara și Cavalerii de Muhlbach Ziua de 1 iunie, la Sebeș a fost sarbatorita in Parcul Tineretului. Copiii de la Sebeș au avut parte de o zi insorita, cu zambete și bucurii, o zi in care au fost sarbatoriți și le-au fost…

- Nicolae Furdui Iancu iși aniverseaza 45 de ani de la inceputul carierei sale, in seara de Paște, 5 mai 2024, la TVR 1. Cantece, dansuri și multe surprize, atat pentru spectatori cat și pentru public vor avea parte pe parcursul emisiunii. „In seara de Paște, duminica, 5 mai 2024, de la ora 21.00, pe…

- O minora, in varsta de 15 ani, din Sebeș, județul Alba, a fost depistata de polițiștii gorjeni in acest week-end in timp ce conducea un autoturism pe strada Garii din orașul Carbunești. Ea a intrat in coliziune cu un gard, provocand avarii atat autoturismului, cat și gardului. Minorei i-a fost incredințat…