Stiri pe aceeasi tema

- Deși Moș Craciun n-a ajuns inca pe meleagurile noastre, s-a ocupat Irina Rimes de primul cadou. Aceasta ne-a lasat sub brad un colind foarte frumos, „Galbena Gutuie„. In ultima emisiune a baieților Bogdan, Shurubel și Ionuț, Irina Rimes și echipa COSMOS ne-au colindat pe noi și pe ascultatorii Virgin…

- Roxen a trecut in dimineața asta pe la noi impreuna cu noua sa piesa, „Ce-ți canta dragostea„. Prezenta in matinalul Virgin Radio Romania, Roxen a fost provocata de Bogdan, Shurubel și Ionuț sa faca un „cover” dupa „Santa Baby„, inlocuind versurile originale cu „Steaua Sus Rasare„. Ce a ieșit vedeți…

- Azi a inceput bine ziua, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț! Baieții cu energia aia buna au avut invitata pe Delia, care a raspuns la toate ciudațeniile care ne-au trecut prin minte cu noaptea-n cap, la Virgin Radio Romania. Daca ai ratat momentul live la radio sau pe Facebook, ai inregistrarea video…

- In aceasta dimineața matinalii Virgin Radio Romania – Bogdan, Shurubel si Ionuț au dat startul CAȘTIG PENTRU TINE– concursul la care te inscrii și poți caștiga un premiu pentru…altcineva. In studioul Virgin Radio Romania au fost prezenți primii 2 participanți- Andreea&Adrian, doi tineri simpatici, cu…

- Saptamana a inceput cu o mare surpriza pentru Adrian pe care iubita lui Andreea l-a inscris la Caștig pentru Tine la Virgin Radio Romania. El a zis pas unei mașini de spalat vase și a ales premiul surpriza pregatit de Bogdan, Shurubel și Ionuț. A caștigat in felul acesta 2.300 de pungi pentru a strange...…

- Oportunitatea de a-ți schimba centrala termica, de a avea caldurica, de a sta in tricou cand alții stau in pat sub paturica. Oamenii de știința spun ca acest tip de oportunitate poate fi domesticit cu ușurința daca iți iei creditul de nevoi personale de la Garanti BBVA. Dar ce spun Bogdan, Shurubel…

- Lora a fost in dimineața asta la Virgin Radio Romania, in matinal, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț. Lora ne-a adus noua ei piesa, Fii tu Fata, care abia a trecut de 1 milion de views. De asemenea, Lorei i-am judecat și gusturile in cadrul JUDECATORILOR DE GUSTURI, iar ce piesa are Lora de suflet,...…

- Alaturi de Carla’s Dreams și Killa Fonic am inaugurat o noua rubrica in matinalul Virgin Radio Romania, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț, Judecatorii de Gusturi. I-am provocat pe cei doi sa ne dea cate o piesa care ii definește in momentul asta, iar alegerile au fost cel puțin interesant. Primul,…