La mulți ani, George Rotaru! Solistul a debutat chiar de ziua sa, în urmă cu 50 de ani! Artistul care-i satisfacea pofta de romante lui Nicolae Ceausescu s-a repatriat dupa 30 de ani de locuit la New York și este foarte mulțumit de ”noul București”, așa cum il numește. Indiferent cum s-au schimbat lucrurile in societate, George Rotaru continuta, indiferent de moda, sa fie fidel romanței și cantecelor romanești de petrecere. In fapt a ramas unul din ultimii cantareți dedicați genului muzical atat de iubit pe vremuri. Le-a cantat romanilor in comunism, chiar și fostului dictator, și continua sa cante și sa incante și astazi. Povestea artistului poate fi un veritabil scenariu de film.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

