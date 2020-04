Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Samara a implinit, miercuri, 31 de ani. Aflata in izolare la domiciliu in Constanța, multipla campioana europeana la tenis de masa și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de parinți.Daca pana acum ziua de naștere a prins-o in cantonamente sau la concursuri, in sfarșit Eliza Samara și-a sarbatorit…

- Marea campioana a Constantei a tenis de masa Eliza Samara isi serbeaza astazi ziua de nastere, ea implinind 31 de ani.Formata in fabrica de campioni de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, Eliza a ajuns la performante deosebite.Este campioana europeana la simplu, la dublu feminin, la dublu mixt, dar si pe…

- In aceste vremuri grele cauzate de pandemia de coronavirus, programele tuturor sportivilor au suferit schimbari dramatice si nu face exceptie nici Simona Halep, care e la izolare, asemenea tuturor oamenilor.Campioana din Constanta se afla la Bucuresti in aceasta perioada. "Constanta e orasul meu de…

- Eliza Samara nu pierde deloc timpul in plina pandemie de coronavirus. Campioana constanteana a postat recent un videoclip pe pagina sa oficiala de facebook in care efectueaza exercitii fizice pentru a iesi din aceasta pauza intr-o forma cat mai buna. Cum nu poate merge la sala, Eliza Samara a iesit…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a facut, sambata, o vizita la Constanta pentru a vedea stadiul lucrarilor de instalare a Sistemului Medical Modular de Izolare si Tratament. Acesta a afirmat ca lucrarile sunt in grafic, iar facilitatea va fi operationalizata in scurt timp. Spitalul mobil va avea…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Eliza Samara a avut un parcurs bun la Campionatul National. Sportiva de la malul marii s-a clasat pe locul al doilea, cucerind astfel medalia de argint. Parcursul pana in finala nu a fost unul dificil pentru Samara. Campioana europeana s-a impus, in optimile…

- Ovidiu Ionescu, Cristian Pletea, Rares Sipos, Hunor Szocs, Bernadette Szocs, Andreea Dragoman si Eliza Samara s-au calificat, vineri, in cate doua finale, la dublu si dublu mixt, in cadrul Campionatelor Nationale de tenis de masa pentru seniori, gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu''…

- Situația din Italia, acolo unde coronavirusul a facut deja 7 victime, iar peste 230 de persoane sunt confirmate ca fiind infectate, ingrijoreaza pe toata lumea.Cristina Naum (34 de ani), fosta colega de echipa la LPS CSȘ Constanța cu jucatoarea de tenis de masa Eliza Samara, locuiește și antreneaza…