Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ștefan, cunoscut și ca Sfantul Arhidiacon Ștefan, este sarbatorit pe 27 decembrie in a treia zi de Craciun. Numele „Ștefan” provine din grecescul „Stephanos”, care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa”. Sfantul Ștefan a fost un tanar frumos, bun orator și un remarcabil psiholog. El a…

- Cu siguranța ai auzit cel puțin o data bataia clopotelor din bisericile catolice la ora 12 fix. Iata explicația, de ce bat clopotele la ora 12.00! Care este semnificația obiceiului vechi de sute de ani care se pastreaza și astazi in intreaga lume.Daca te-ai gandit ca bataia clopotelor la ora 12.00 transmite…

- Pe langa cei 700.000 de cetațeni romani care iși petrec ziua de naștere chiar de Craciun, cei cu numele de Cristian și Cristina, dar și alte derivate sarbatoresc și ei de doua ori Craciunul. Potrivit datelor furnizate de Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 382.665 barbati…

- Aproximativ 960.000 de persoane care poarta numele de Andrei sau Andreea, si derivate din acestea, isi serbeaza ziua, joi, de Sfantul Apostol Andrei. Sunt 528.010 barbati cu numele de Andrei sau derivate ale numelui si 431.933 de femei cu numele de Andreea sau derivate. Citește și: Sfantul Andrei 2023…

- Un eveniment important pentru comunitatea satmaiana va avea loc duminica 03 decembrie 2023 incepand cu ora 15:30 in incinta Bisericii Ortodoxe ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Satu Nou de Sus. Autorul Gheorghe Muntean va lansa volumul ”Satu Nou de Sus – file de istorie”. „Prin munca susținuta…

- In data de 14 noiembrie 2023, autoritatile din Constanta si Tulcea sarbatoresc 145 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria mama.Pentru a marca acest eveniment important, au fost organizate o serie de evenimente tematice in Constanta.Va prezentam in continuare lista evenimentelor organizate la Constanta…

- SARBATOARE… De Ziua Armatei, marcata in fiecare an la data de 25 octombrie, au fost organizate la Barlad diverse manifestari . Militarii din Garnizoana Barlad au participat alaturi de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai Ministerului Afacerilor Interne si ai Bisericii Ortodoxe la un ceremonial…

- Moldoveni de pe ambele maluri ale Prutului vor participa la un eveniment de amploare in orașul Galați. Este vorba despre Festivalul „Acasa peste Prut”, care va ține trei zile și va bloca zona centrala a orașului.Participanții vor forma un alai al satelor