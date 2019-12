La mulţi ani, de Sfântul Ștefan! La multi ani, de Sfantul Ștefan! in Eveniment / on 27/12/2019 at 01:30 / Conform datelor statistice la nivel național, atașam mai jos lista cu numele sarbatoriților acestei zile, carora Serviciul Județean de Evidența a Persoanelor Teleorman, le ureaza LA MULȚI ANI, succes, impliniri și multa sanatate! Prenume masculine Nr. persoane Fane 533 Fanel/Fanel 8.406 Fanica/Fanica 4.991 Istvan/Istvan 33.053 Stefan/Ștefan 296.920 Stefanel/Ștefanel 3.493 Stefanus/Ștefanuș 4 Stefanut/Ștefanuț 2.908 Total 350.308 Prenume feminine Nr. persoane Fana 311 Fanica/Fanica… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

