La multi ani, Cristian Cealera, istoricul constantean care da voce povestilor“ Dobrogei!

- Ca venituri, Florin ndash; Catalin Iacob a precizat ca a avut un salariu de 24.960 de lei de la Europal Alpin si o indemnizatie de 13.128 de lei Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale primarilor si ale alesilor locali, ale directorilor si ale angajatilor…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la bordul unui vaporas aflat aproape de capatul digului din Portul Tomis. Pompierii ISU Dobrogea au reusit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda si la celelalte ambarcatiuni acostate in apropiere. Potrivit ISU Dobrogea, flacarile au afectat…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 11 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 10Fenomene vizate: temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul menționat in centrul Moldovei și nordul Olteniei și pe litoral se vor inregistra…

- CFR Calatori da startul programului Trenurile Soarelui. Turistii care vor sa vada litoralul romanesc vor avea legaturi directe catre Constanta din 14 orase, printre care Arad, Timisoara, Satu Mare si Oradea. Ruta Bihor – Dobrogea va fi cea mai lunga. Cursa va dura 20 de ore pentru ca pe magistrale se…

- Pompierii din cadrul ISU Constanta au fost sesizati de producerea unui accident rutier in judetul Constanta. Potrivit ISU Constanta, incidentul s a produs pe autostrada A4, in sensul giratoriu la iesirea din Lazu, judetul Constanta. La fata locului intervine SMURD B Port. Actiunea este in desfasurare.…

- Concurs incadrare directa Vino sa faci parte din frumoasa echipa a salvatorilor constanteni La nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta s a demarat procedura de ocupare prin incadrare directa pentru 12 posturi de executie, astfel: 1 post de ofiter I in cadrul…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Cameliei Velicica, secretul general al comunei Targusor.Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi, atentionari cod galben si cod portocaliu de viituri, valabile pana la miezul nopții, pentru raurile din Constanța și Tulcea. Pana la ora 17:00 este in vigoare codul portocaliu pe raul Topolog (județele Tulcea și Constanța), iar pana…