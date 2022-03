La Mulți Ani, Carmen Herea! Petre Apostol Ziua de astazi reprezinta o zi speciala pentru natația prahoveana, deoarece una dintre sportivele care au scris istorie pentru inotul romanesc iși aniverseaza ziua de naștere. Este vorba despre Florina Carmen Herea, originara din Ploiești, care a invațat tainele inotului la CS Petrolul. Junioara redutabila la inceputul anilor ’90, cucerind titlul european cu ștafeta Romaniei la 4×100 m liber și devenind vicecampioana continentala la 100 m liber, la ediția Europenelor din 1994, Carmen a confirmat și la senioare. Astfel, a caștigat titlul european și la senioare, in proba de ștafeta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

