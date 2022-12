Pe Pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița s-au adunat mii de oameni in noaptea dintre ani. Bistrițenii au pașit in 2023 pe un foc de artificii, alaturi de trupa Șapte Pași și Andra. De-a lungul centrului Bistriței nu se mai putea arunca un ac in seara de Revelion. Mii de bistrițeni au umplut pietonalul sa serbeze impreuna trecerea in noul an. Incepand cu ora 23:00, pe scena au urcat cei de la Șapte Pași, o trupa formata din artiști locali care au cantat o ora, pana in momentul in care era anunțat focul de artificii. Numaratoarea inversa, pana in momentul in care anul iși insușea un nou suflix,…