- Solistul trupei rock, Cargo, Adrian Igrisan isi aniverseaza ziua de nastere. In anul 2007 trupa Cargo, avandu l ca vocalist pe Adi Igrisan, inregistreaza 22 de piese pentru albumul aniversar XXII, care marca 22 de ani de activitate muzicala a trupei. Adrian Baciu Igrisan s a nascut la data de 8 iunie…

- Primul concert de la Timișoara dupa ridicarea restricțiilor va avea loc sambata, 6 iunie, in Piața Libertații, unde va concerta trupa Cargo. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca, potrivit regulilor, vor participa cel mult 500 de spectatori, care vor avea locuri pe scaune.

