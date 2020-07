Stiri pe aceeasi tema

- Romania's Constitution is very clear when it comes to the public budget, so no budget expenditures can be approved without establishing the source of funding, Finance Minister Florin Citu wrote on Facebook on Wednesday, noting that the law voted in Parliament on doubling the allowances has not established…

- Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a publicat miercuri, 8 iulie, pe pagina sa de Facebook, urmatoarele precizari despre proiectul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Reghin 2021-2027: ”Menționez inca de la inceput ca urmeaza o postare ceva mai lunga, dar absolut necesara,…

- Primarul municipiului Tarnaveni, Sorin Megheșan, a anunțat joi, 18 iunie, pe pagina sa de Facebook, semnarea unui contract pentru modernizarea mai multor strazi din municipiu. Lucrarile vor fi realizate de o asociere dintre SC Prompt VSP SRL Cluj Napoca – lider de asociere, SC Drumserv SA Targu Mureș…

- Contre dure intre primarul și vicele din comuna Moisei. Cei doi iși scriu replici hotarate pe rețelele de socializare dupa ce vicele i-a facut urari de ziua de naștere fostei directoare de la Caminul Cultural din localitate. Femeia a decis sa demisioneze, dar mulțumirirle pentru munca depusa facute…

- Primarul comunei Cristești, Kovacs Edit, a anunțat joi, 2 1mai, pe pagina sa de Facebook, predarea amplasamentului pentru realizarea lucrarilor de extindere a Școlii Generale din localitate. ”Dupa ce in partea dreapta a școlii din Cristești terenul a fost deja ocupat de cladirea gradiniței noi cu program…

- Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a facut anumite precizari pe pagina de Facebook legate de situația provocata de pandemia cu Coronavirus in municipiul Reghin. „In acest moment exista 20 de cazuri confirmate de COVID-19 la noi in municipiu (573 de cazuri confirmate la nivel de județ) – datele…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a scris marți, 5 mai, pe pagina sa de Facebook, un text care conține mulțumiri celor ”care au acționat responsabil” pe perioada starii de urgența, precum și cateva propuneri post-pandemie. ”Aceasta perioada a fost și este inca extrem de dificila pentru…

- Primarul comunei mureșene Iclanzel, social-democratul Ionuț Ciprian Sand, a incetat din viața la varsta de doar 38 de ani. Teribila veste a fost data vineri, 1 mai, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat Mureș. ”Suntem alaturi de familia bunului nostru coleg…