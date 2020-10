Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si cel mai mare oras al Rusiei, Moscova, care a inregistrat cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus din tara, va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva maladiei COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin, citat de DPA. In prezent,…

- Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a declarat ca sunt necesare masuri pentru ca studentii si persoanele in varsta sa ramana acasa in conditiile in care in capitala au fost inregistrate marti 4.082 de cazuri de noi infectari cu COVID-19. Scolile din capitala si din alte doua regiuni ale Rusiei…

- "Moscovitii in varsta de peste 65 de ani si tinerii suferinzi de boli cronice nu trebuie sa mai iasa din locuintele sau din gradinile lor", a scris primarul Serghei Sobianin pe site-ul sau. El le-a recomandat varstnicilor sa-si limiteze contactele cu apropiatii, recomandand ca acestia sa se ocupe…

- Vaccinul rusesc anti-Covid, Sputnik V, a fost deja produs in 15.500 doze, ca parte a primului lot, informeaza agenției de presa de stat a Rusiei, TASS, citata de Agerpres. Rușii spun ca vor lansa campania de vaccinare in masa peste o luna.

- In ultimele 24 de ore, Rusia a raportat 5.267 de cazuri noi de COVID-19 si 116 de decese provocate de aceasta boala. Acestea au ridicat bilantul total al infectarilor cu noul coronavirus la 871.894 si pe cel al victimelor la 14.606, relateaza Agerpres. Rusia ocupa, in prezent, locul al patrulea in clasamentul…