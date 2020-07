Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 824;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 530;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Peste 2,5 milioane de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate oficial in Europa, dintre care peste jumatate in Rusia, Regatul Unit, Spania si Italia, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale sambata la ora 10:30 GMT, potrivit Agerpres.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat duminica seara, intr-o intervenție telefonica la B1 TV , ca nu crede ca se va renunța la starea de alerta incepand de saptamana viitoare din cauza focarelor noi de coronavirus și a transmiterii comunitare a bolii. ”Pana in 15 iunie inca suntem in stare de…

- Rusia a inregistrat marti alte 10.899 de contaminari cu noul coronavirus, iar bilantul a crescut la 232.243 de cazuri de la inceputul epidemiei. Astfel, Rusia a depasit Marea Britanie la numarul total de infectari, relateaza Reuters.

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus, dintre care mai mult de jumatate in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699…

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus. Mai mult de jumatate sunt in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699 identificate…

- Coreea de Sud trece la o noua etapa de relaxare a regulilor de distanțare sociala și va permite din 6 mai redeschiderea graduala a afacerilor, dupa ce a reușit sa limiteze drastic raspandirea coronavirusului, a anunțat premierul Chung Sye-kyun.

- Rusia a raportat sambata un numar de 9.623 de cazuri noi de coronavirus, cea mai mare crestere de la inceputul pandemiei. In total sunt 124.054 infectate, cele mai multe in Moscova, potrivit Reuters.Numarul deceselor in Rusia a crescut la 1.222 dupa ce 57 de persoane au murit in ultimele 24…