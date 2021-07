La Mioveni au fost imunizate aproape 25.000 de persoane

Conform datelor inregistrate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, in perioada 18 ianuarie – 27 iulie, la Centrul de Vaccinare din Mioveni au fost imunizate 24.635 de persoane. Din totalul persoanelor vaccinate la Mioveni, 19.658 s-au imunizat cu vaccin Pfizer, 4.052 cu AstraZeneca, 340 cu Moderna și 585 cu Janssen(Johnson & Johnson). Reamintim ca din cei aproape 25.000 de oameni, 2.000 s-au vaccinat anti-COVID in cadrul campaniei de imunizare fara programare, ce s-a desfașurat in etapele 29-30 mai și 19-20 iunie 2021, la Centrul organizat in…