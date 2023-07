La mila Chinei: Europa, de la dependența de gaz la dependența de materii prime esențiale Razboiul din Ucraina a scos la iveala vulnerabilitațile Europei in sectorul energetic. Dependența de gazul rusesc a avut un impact profund asupra economiilor țarilor europene, iar costurile au inceput sa creasca vertiginos in 2021. Dar Europa a putut gasi surse alternative de aprovizionare cu gaze, in special GNL american. Cu toate acestea, un alt tip […] The post La mila Chinei: Europa, de la dependența de gaz la dependența de materii prime esențiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

