Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Wiener, deputat USR-PLUS, a vorbit, pentru DC News, despre strategia de sanatate pentru perioada 2021 – 2027. “Suntem Post-ul Schimbare de perspectiva! Strategia de sanatate pentru 2021 – 2027 va pune accent pe prevenție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Discuțiile mele in soliloc sunt tot mai educate. Vorbim despre unul, despre altul și mai ales despre cum erau și Post-ul LA MIJLOC DE SAPTAMANA – Constanța POPESCU – Viața cea de toate zilele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lucrarile de modernizare a bulevardului 1 Mai si soselei Mangaliei din municipiul Constanta incep in primavara acestui an, investitia in valoare de aproximativ 70 de milioane de lei fiind realizata cu fonduri europene, a informat, marti, administratia locala. Durata de executie a lucrarilor…

- Un barbat din Constanta, care a plecat singur intr-o drumetie la Varful Omu, a fost recuperat de catre salvamontistii din judetul Dambovita, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a petrecut doua nopti dormind afara. Barbatul a ramas pe munte, epuizat fizic si fara baterie la telefonul mobil. Potrivit…

- In mare parte adevarurile vitale ale vieții ni le inducem. … Post-ul LA MIJLOC DE SAPTAMANA – Constanța POPESCU – Prețul pe fericire sau despre intuiții și realitate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Plimbam niște zile de la stanga la dreapta, prin timpul … Post-ul LA MIJLOC DE SAPTAMANA – Constanța POPESCU – Inchinaciune la bilanțul neputințelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. Vintul va sufla din direcția sud, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +8... +11 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +9 și +12 grade, iar in sud se vor atesta…

- Da, articolul asta nu este despre noi… Femeile au destul … Post-ul LA MIJLOC DE SAPTAMANA – Constanța POPESCU – Despre Ei și nevoia de a fi iubiți apare prima data in Gazeta Dambovitei .