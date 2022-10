Stiri pe aceeasi tema

- A incetat din viața ultimul Erou al Uniunii Sovietice, care a primit titlul pentru eroismul manifestat pe cimpurile de lupta din Marele Razboi pentru apararea Patriei, originar din Moldova, Shabsa Mendelevich Mașcauțan. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, conducatorul…

- Un cimitir al ostasilor romani cazuti pe front in al Doilea Razboi Mondial a fost reamenajat in satul Novaci, raionul Calarasi. Pe 31 august, de Ziua Limbii Romane, a avut loc omagierea eroilor, in prezenta unui public numeros. A fost un efort necesar pentru a onora eroimul eroilor romani, dupa ce cimitirul…

- La cimitirul militar al complexului memorial „Eternitate” din Chișinau a avut loc o ceremonie de acordare a onorurilor militare și ortodoxe eroului Marelui Razboi pentru Apararea Patriei, soldatul Armatei Roșii Alexei Polyakov, decedat pe capul de pod Șerpeni in august 1944 , relateaza Noi.md. Potrivit…

- Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, Nicolae Bulat, diagnosticat recent cu o maladie grava la creier, a fost transferat pentru continuarea tratamentului la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Despre asta a anunțat fostul deputat in Parlamentul R. Moldova,…

- Vladimir Soloviov a scris ca autoritațile de la Chișinau au introdus brigada cu destinație speciala ”Fulger” in regiunea autonoma Gagauzia ”pentru a inabuși protestele antiguvernamentale”. Asta deși Poliția R. Moldova a concretizat ca este vorba despre exerciții tactice organizate regulat. ”Dar, dupa…

- Expediția a XI-a a mișcarii de cautare din Moldovei „Garda Memoriei 2022” și-a incheiat activitatea in raionul Ștefan-Voda din Moldova, relateaza Noi.md Potrivit Casei Ruse din Chișinau, operațiunile de cautare sint susținute de Ambasada Federației Ruse in Republica Moldova, reprezentanța Rossotrudnichestvo…

- Genistii din Batalionul „Codru” au nimicit, astazi, 3 august, un arsenal de munitii din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, linga satul Rascaieți, raionul Ștefan Voda. Potrivit comandantului Batalionului Geniu, colonel Gheorghe Racu, obiectele explozive au fost depistate pe un lan, in urma lucrarilor…