La Mehadica, Urechiatu asfaltează tot ce prinde MEHADICA – Este vorba atat de reteaua de drumuri comunale, cat si de cei peste 2,3 km de drumuri agricole! Primarul comunei, caci despre el este vorba, ne-a prezentat cateva proiecte aflate in derulare! „Cel mai amplu proiect este asfaltarea tuturor strazilor din comuna, cu o lungime totala de 7,1 km. Acest proiect este finanțat prin programul , avand un buget total de 11 milioane de lei.“, a declarat Ion Urechiatu. In paralel, se planifica reabilitarea drumurilor agricole, care se intind pe 2,3 km. „Acest proiect va fi finanțat din bugetul local, cu un fond total de 300 de mii de lei.“, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TICVANIU MARE – Primarul comunei, Ciprian Maceșanu, iși dorește in primul rand ca localitatea sa aiba canalizare. Valoarea proiectului este de 12 milioane de lei, iar stadiul este momentan doar la obținerea avizelor de urbanism! „Sistemele de canalizare reprezinta o componenta esențiala in asigurarea…

- RUSCA MONTANA – Asta ne-a declarat Sergiu Adrian Toma, primarul din tinutul cu marmura, cand l-am intrebat despre lucrarile la infastructura din comuna! Administrația locala are in vedere mai multe proiecte ambițioase pentru dezvoltarea infrastructurii și a comunitații. Printre cele mai importante se…

- VALIUG – Primarul comunei, Sorin Blaga, ne-a dezvaluit ca administrația locala are in derulare doua proiecte majore de infrastructura! Primul dintre acestea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL 2), este „Realizare sistem de alimentare cu apa și extindere canalizare menajera in…

- SICHEVITA – Asta ne-a declarat primarul Ilie Jurca atunci cand l-am intrebat despre baza sportiva din comuna, care se confrunta cu intarzieri semnificative și la care o firma lucreaza de trei ani! „Nu vin la lucru, au facut lucrari neconforme. O sa le fac plangere penala!“, a menționat Jurca. Totodata,…

- MARGA – Asta ne-a spus primarul Nicolae Beg cand ne-a vorbit de construcția unei noi cladiri pentru primarie, finanțata de Compania Naționala de Investiții (CNI), cu un fond total de 3,2 milioane de lei! Lucrarile la noua primarie au inceput in februarie anul acesta și sunt programate sa fie finalizate…

- A intrat BULDOZERUL: Astazi au inceput lucrarile de modernizare la drumul Roma – Dimacheni Astazi au inceput lucrarile de modernizare la drumul Roma – Dimacheni, o lucrare pentru care administrația publica locala din cele doua comune insista de mai multa vreme și care rezolva o problema foarte importanta…

- BAUTAR – Primarul comunei Bauțar, Romeo Raduta, are in desfasurare trei proiecte majore de infrastructura, menite sa imbunatațeasca condițiile de viața ale locuitorilor! Este vorba de introducerea apei potabile, canalizarea și asfaltarea drumurilor comunale. Proiectul de introducere a apei potabile,…

- Ion Radu, primarul comunei prahovene Baltesti, ridicat de procurori, retinut si arestat preventiv, in martie, sub acuzatia ca a acordat contracte firmelor familiei sale, banii platiti de primarie ajungand, in final, tot la el, a fost reales in urma scrutinului din 9 iunie, informeaza agenția News.ro.Edilul…