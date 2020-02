Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, marcator si sambata, a egalat performanta lui Quagliarella si ameninta recordul argentinianului in Serie A vechi de 25 de ani. Chiar la meciul milenar in cariera la cluburi si echipa nationala, Ronaldo a reusit sa inscrie in al 11-lea joc la rand din Serie A. Cristiano a deschis…

- Cristiano Ronaldo a jucat, sambata seara, meciul 1000 al carierei si a marcat pentru a 11-a oara consecutiv, in intalnirea castigata de Juventus, scor 2-1, cu Spal, in campionatul Italiei.Dupa ce a reusit sa marcheze pentru a 11-a oara consecutiv in campionat, Cristiano Ronaldo i-a egalat…

- Cristiano Ronaldo atinge borna de 1000 meciuri jucate in cariera de senior sambata, de la ora 19:00, la meciul dintre Spal si Juventus, din etapa cu numarul 25 a Serie A. Portughezul a inscris 724 de goluri in cele 835 de meciuri pentru club si 164 pentru echipa nationala.Cariera la seniori…

- Juventus - Parma 2-1 // Cu o doppietta si a saptea etapa la rand cu gol marcat, Cristiano Ronaldo a desprins campioana la sefie si l-a uimit iar pe Sarri: "Iti creeaza o mica problema, dar iti rezolva o suta". Juventus n-a refuzat invitatia de a evada la patru puncte de Inter in fruntea Seriei A, cu…

- Juventus a caștigat meciul cu Cagliari, din etapa a 18-a din Serie A. Campioana Italiei s-a impus cu scorul de 4-0. Toate golurile au venit in partea secunda, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo a marcat de trei ori impotriva celor de la Cagliari. Portughezul a punctat in minutele 49, 67 și…

- Cristiano Ronaldo a oferit un interviu celor de la DAZN Italia, in care a vorbit desre cariera lui și despre cum vede fotbalul. Atacantul in varsta de 34 de ani a precizat ca cel mai important gol al lui a fost reușita din foarfeca in poarta echipei Juventus, cand juca la Real Madrid."Cel…

- Portarul italian Gianluigi Buffon a egalat miercuri seara, 18 decembrie, in meciul Sampodoria - Juventus, scor 2-1, recordul stabilit de Paolo Maldini in ceea ce privește numarul de meciuri jucate in Serie A, potrivit Mediafax.Goalkeeperul torinezilor, in varsta de 41 de ani, a ajuns la 647…

- Lionel Messi, 32 de ani, ar urma sa caștige al 6-lea Balon de Aur. Luni, 2 decembrie, capitanul Barcelonei, ii va depași pe Virgil Van Dijk (Liverpool) și Cristiano Ronaldo (Juventus), anunța Mundo Deportivo Barcelona va juca miercuri, de la ora 22:00, contra celor de la Borussia Dortmund, in grupele…