La Matca roșiile se aruncă pe câmp Producatorii de roșii din comuna Matca au ajuns sa arunce marfa pe camp, dupa ce prețul unui kilogram de roșii a scazut atat de mult, incat oamenii nu iși pot recupera nimic din ce au investit. Daca pana acum cateva saptamani un kilogram de roșii se dadea cu 17 lei la producatori, in prezent, aceeași cantitate costa intre 50 de bani și un leu. Legumele care ajung in piețe prin intermediari costa și de 10 ori mai mult. Peste 20 de mii de agricultori sunt inscriși in programul Tomata, iar la acest moment exista o supraproducție de roșii la nivel național, potrivit Realitatea. „Produc roșii din tata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

