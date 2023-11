Stiri pe aceeasi tema

- Varsta standard de pensionare va fi de 65 de ani atat pentru barbati, cat si pentru femei, iar atingerea acesteia se va realiza prin cresterea esalonata a varstelor standard de pensionare, conform Proiectului de Lege privind sistemul public de pensii, publicat marti seara pe site-ul Ministerului Muncii…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca a convenit, impreuna cu patronatele si sindicatele, in Consiliul National Tripartit, noile valori ale salariilor minime in constructii, agricultura si industria alimentara, astfel ca atat noul salariu minim in constructii, de 4.582 de lei, cat si cel…

- ”Salutam decizia Guvernului prin care acesta tine cont de propunerile Blocului National Sindical si vine cu o solutie corecta pentru lucratorii din sectoarele economice constructii, industrie alimentara si agricultura. Concret, Guvernul va adopta propunerile pentru majorarea salariilor minime in aceste…

- Blocul Național Sindical informeaza ca Federația Naționala a Sindicatelor Unite din Poliția Locala Romania, afiliata la Blocul Național Sindical, a participat la consultarile cu organizațiile sindicale, legate de proiectul noii legi a salarizarii in domeniul bugetar, privind domeniul de activitate…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), impreuna cu experti ai Bancii Mondiale, care asigura suportul tehnic, lucreaza in prezent la elaborarea proiectului Legii salarizarii, obiectivul fiind eliminarea inechitatilor salariale si gasirea unor formule care sa stimuleze performanta angajatilor…

- „Discutiile au vizat noua lege a salarizarii in sistemul public. Ministrul a luat act de doleantele reprezentantilor sindicali si de inechitatile punctuale care s-au format de-a lungul timpului in sistemul de salarizare.Doamna Simona Bucura Oprescu si-a exprimat intreaga disponibilitate la dialog si…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a discutat cu o delegatie a Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante pe tema noii legi a salarizarii in sistemul public, scrie News.ro.”Discutiile au vizat noua lege a salarizarii in sistemul public. Ministrul a luat act de doleantele reprezentantilor…