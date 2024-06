Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din comuna Feleacu, județul Cluj, au ajuns la capatul rabdarilor din cauza opririlor repetate ale apei menajere in comuna. Chiar astazi, Compania de Apa a anunțat ca pana luni, o parte din comuna (alaturi de alte 11 localitați de langa Cluj-Napoca) nu va fi alimentata cu apa din cauza suprasolicitarii…

- Dragii mei albaiulieni, Pe data de 9 iunie 2024 este nevoie sa ieșiți in numar cat mai mare la vot! Traim din pacate vremuri in care se incearca la nivel național descurajarea noastra, a cetațenilor in calitate de alegatori, de a mai participa la vot. De ce? Raspunsul este unul cat se poate de logic:…

- Contractul pe care Mircea Dolha il propune baimarenilor nu este un document care conține doar direcții de acțiune care urmaresc dezvoltarea economica a municipiului Baia Mare. Dimpotriva. Se poate lesne observa preocuparea fostului viceprimar fața de indicatorii care masoara inclusiv starea emoționala…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a transmis, marti, un apel catre bucureșteni de a-i trimite fotografii cu toate locurile din oras care nu arata asa cum ar trebui sa arate in secolului XXI, ca sa le transmita edilului general, Nicușor Dan.

- Armata rusa iși continua incercarile de a gasi tactici mai reușite in zona Krinok, pe malul stang al raului Nipru, in regiunea Herson. Inamicul dorește sa forțeze trupele ucrainene sa iasa din punctele de sprijin ocupate.

- Ocupanții ruși ataca pe toata linia frontului și folosesc aviația pentru a-și susține asalturile, iar in ultimele 24 de ore au avut loc 71 de ciocniri pe front intre trupele ucrainene și cele ruse, potrivit unui comunicat de marți dimineața publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Inamicul…

- VIDEO: Incendiile de vegetație din Havarna au bagat localnicii in sperieți. „Suntem aici in frica și panica, traim clipe de groaza, suntem disperați” Locuitorii comunei Havarna asista neputincioși de doua zile la flacari cat casa pe campurile din apropierea gospodariilor și iși striga ingrijorarea pe…

- Trupele ruse au efectuat trei atacuri fara succes pe malul stang al Niprului, in regiunea sud-ucraineana Herson - transmite, miercuri, serviciul de presa al Forțelor de Aparare "Sud" din Ucraina, noteaza Ukainform. Potrivit militarilor ucraineni, invadatorii rusi nu renunta la intențiile de a scoate…