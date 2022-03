Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale a descoperit la marginea Timișoarei un teren privat unde o firma depunea tot felul de deșeuri in cadrul unei gropi de gunoi ilegale. O firma de construcții care cara acolo deșeuri a fost deja amendata cu 40.000 de lei, urmeaza sa fie sancționata…

- O groapa ilegala de gunoi a fost descoperita de Poliția Locala la ieșirea din Timișoara spre Sacalaz, in zona Ovidiu Balea. Pe zeci de mii de metri patrați sunt depozitate resturi de la construcții, dar și alte resturi menajere. Ca aici se depozitau de mult timp ilegal gunoaie o dovedesc straturile…

- Autoritațile și cetațenii Moldovei ar trebui sa fie foarte vigilenți fața de barbații cu o constituție puternica sosiți din Ucraina și sa identifice printre aceștia bandiții banderieni participanți la razboiul de pe Nistru din 1992 impotriva țarii noastre, precum și rudele și complicii lor, care acum…

- FOTO ȘTIREA TA: Imagini dezolanta pe malul raului Tarnava, la Mihalț: Groapa de gunoi ilegala, in loc de natura Reziduri din construcții, saci, saci cu peturi, geamuri sparte, gunoi și gunoi, incendiat – de asta a dat un localnic din Mihalț, cand a vrut sa faca o plimbare pe malul raului Tarnava. Localnicul…

- Curtea sediului Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 din Complexul social de serviciu Odaii al administrației publice locale conduse de primarul Clotilde Armand este plin de maldare de gunoaie. Dupa scandalul de anul trecut legat de strazile pline cu gramezi de gunoaie, care nu s-a incheiat…

- In prima parte din acest an, in municipiul Buzau va incepe amenajarea unui parc de aproximativ 7,5 hectare, la periferia orasului. Acesta va fi construit in vecinatatea raului Buzau, intre Parcul Tineretului si Soseaua Digului, loc in care se formase in timp o groapa de gunoi.

- Au transformat groapa de gunoi ilegala intr-un parc. In jur de 40 de locuitori ai satului Mihalasa, raionul Telenesti, au amenajat spatiul de agrement pentru care au donat peste 36 de mii de lei.