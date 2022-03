Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut o intalnire cu omologul sau Lorenzo Guerini, in cadrul vizitei pe care demnitarul italian a efectuat-o in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, unul dintre subiectele cele mai discutate fiind si situatia de securitate din regiunea Marii Negre in contextul…

- In contextul razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina, Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, va veni in Europa in aceasta saptamana. Acesta va calatori in mai multe țari și va sta de vorba cu mai mulți conducatori importanți.

- Ministrul Agriculturii din Ucraina, Roman Leshchenko, a cerut sprijinul ministrului de resort din Romania, Adrian Chesnoiu, in contextul razboiului declanșat de Federația Rusa. La acest moment, Ucraina are sistate practic exporturile de cereale, porturile sale fiind blocate de ruși. O soluție ar fi…

- Au trecut doua saptamani de cand Rusia a demarat prima acțiune militara la scara larga in Europa in secolul 21 – o așa-numita „operațiune speciala” in Ucraina. Conflictul militar a declanșat imediat sancțiuni devastatoare impotriva economiei ruse din partea Statelor Unite, a Uniunii Europene și a…

- Catalin Drula, președintele USR, a transmis joi dimineața un mesaj de susținere a poporului ucrainean in contextul agresiunii armate la care a supus de joi dimineața. „Alaturi de Ucraina. Pentru libertate in Europa. Vladimir Putin a inceput in aceasta noapte un razboi nelegitim și crud. Este o agresiune…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, saluta anuntul presedintelui Biden privind determinarea SUA de a disloca forte suplimentare in Europa de Est, inclusiv in sprijinul securitatii si apararii Romaniei. Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, a avut joi o discuție telefonica cu…