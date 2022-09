Stiri pe aceeasi tema

- "Litoralul pentru toti" - Preturi mai mici fata de varful sezonului cu 75% Foto: Adriana Tudose / RRA O noua editie a programului "Litoralul pentru toti" a început de duminica, iar preturile sunt mai mici fata de vârful sezonului chiar si cu 75%, spun reprezentantii HoReCa.…

- Vrei sa bei un suc rece? Uneori poți ajunge sa platești extra pentru asta! Cu sezonul estival in toi și, parca, discuții mai multe ca oricand despre prețurile adesea prea piperate din Mamaia, o fotografie cu un bon fiscal s-a raspandit pe internet. Cu ce e diferita situația fața de oricare alt bon ce…

- Din punctul de vedere al hotelierilor din Mamaia, turistii ocolesc statiunea doar din cauza costurilor parcarilor. In ultimul ceas, multi patroni au redus tarifele de cazare pentru a nu ramane cu camerele goale.

- In stațiunea Mamaia mai mult de jumatate de șezlonguri sunt goale, umbrelele stau inchise, pe terase chelnerii stau de vorba sau ies pe promenada sa caute posibili clienți, iar traficul rutier este mai lejer ca niciodata in aceasta perioada a anului. Suntem la mijlocul sezonului estival și, in al doilea…

- Tarifele la cazare pe litoralul romanesc cresc odata ce ne apropiem de luna august, considerata de toata lumea ca fiind varf de sezon. In numai doua saptamani, litoralul a cunoscut doua valuri de scumpiri: primul val a fost in jurul datei de 1 iulie, iar al doilea val in jurul weekendului 8-10 iulie.

- Hotelierii de pe litoralul romanesc au trecut la masuri extreme pentru a-și rentabiliza activitatea: pur și simplu nu mai vor sa inchirieze o camera doar pentru doua nopți și acelea in weekend, deoaree economic activitatea nu se justifica. “Din punct de vedere economic, nu este rentabil sa introduci…

- Hotelierii de pe litoralul romanesc au trecut la masuri extreme pentru a-și rentabiliza activitatea: pur și simplu nu mai vor sa inchirieze o camera doar pentru doua nopți și acelea in weekend, deoaree economic activitatea nu se justifica. “Din punct de vedere economic, nu este rentabil sa introduci…

- Prețurile au explodat in acest an pe litoral, iar aici nu ne referim la cazare sau mancare, ci chiar și la șezlongurile de pe plaja. Anul acesta sunteți nevoit sa dați mult mai mulți bani pe șezlong, iar tarifele difera in funcție de stațiune.