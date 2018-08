La Mangalia si Venus, se desfasoara stagiul international Pantheon Judo Stage Randori Kata

Festivalul Ceaunului, la Ghiroda, ediția a II-a

Sărbătoarea de ieri nu a fost un pretext, imediat, de regăsire. Ci rodul unei idei - cultivate de către primărie și consiliul local - care susține ... The post Festivalul Ceaunului, la Ghiroda, ediția a II-a appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]