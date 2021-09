Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Parinte Visarion a oficiat miercuri Sfanta Liturghie la Biserica Sf. Nicolae din Grindu, județul Tulcea. Slujba a fost urmata de cea a parastasului pentru victimele accidentului naval din 10 septembrie 1989. Cu 32 de ani in urma, nava de pasageri Mogoșoaia s-a scufundat in cateva…

- In premiera, de hramul Maicii Domnului, icoana facatoare de minuni Paramithia a fost scoasa din Bucuresti in pelerinaj prin Sibiu si Cluj. Credinciosii s-au adunat in numar mare, cu evlavie si lacrimi in ochi, pentru a se inchina si a cere ajutor. Icoana originala Paramithia este o fresca pictata…

- Lumea teatrului, in doliu. Marele actor Ion Caramitru a parasit scena vieții! Actorul cunoscut pentru numeroasele montari teatrale și filme in care a jucat, s-a stins din viata, duminica, la varsta de 79 de ani. Zilele acestea, el trebuia sa se afle la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului…

- Preasfințitul Parinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfanta Liturghie la Biserica Sf. Gheorghe Nou cu ocazia hramului, Sfinții Martiri Brancoveni. Credincioșii s-au putut inchina moaștelor Sfantului Constantin Brancoveanu, precum și icoanei Maicii Domnului Siriaca de…

- Dragostea romanilor fața de Maica Domnului și increderea in ajutorul ei de neinlocuit se vad mai ales prin cinstirea pe care o au fața de icoanele Ei cu care e presarata țara. Multe sunt numite „facatoare de minuni” pentru ca prin inchinarea la ele credincioșii au primit ajutorul sperat de la Fecioara…

- Icoana Maicii Domnului „Siriaca” de la Manastirea Ghighiu va fi dusa la Biserica „Sfantul Gheorghe” – Nou din Bucuresti, care isi serbeaza hramul de vara. Sfintii Martiri Brancoveni pomeniti in 16 august sunt ocrotitorii lacasului de cult din centrul Capitalei. Credinciosii au posibilitatea…

- Marți, 27 iulie 2021, la Biserica Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc, a fost oficiata Sfanta Liturghie de hram și slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii s-au inchinat moaștelor Sfantului Pantelimon, ocrotitorul bisericii, și moaștelor Sfantului Calinic, aduse de la Manastirea Cernica.…

- O furtuna solara atinge Pamantul in aceste zile. Fluxul geomagnetic vine spre Terra cu o viteza de 600 de kilometri pe secunda, fenomenul fiind provocat de o eruptie pe Soare. Adrian Sonka, coordonatorul Observatorului Astronomic din Bucuresti, a explicat la Digi24 ce se intampla de fapt si daca fenomenul…