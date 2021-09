Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție redevine obligatorie langa școlile din Capitala. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a luat decizia ca, din 13 septembrie, cand incepe noul an școlar, elevii sa poarte din nou masca. Masca de protecție redevine obligatorie. Anunț major In contexul raspandirii…

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara desfasoara, in perioada 02-14 septembrie, activitati de recrutare a candidatilor in vederea susținerii examenului de admitere in cadrul școlilor militare de subofițeri jandarmi. Pentru sesiunea septembrie-octombrie 2021, cele doua școli militare de…

- In perioada 2 septembrie - 3 noiembrie se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne. Candidatii din judetul Calarasi vor sustine probele sportive la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, afirma ca este nevoie de un efort suplimentar pentru incetinirea propagarii coronavirusului in Capitala. In caz contrar, in luna octombrie s-ar putea ajunge la rata de incidența de 6 cazuri la 1000 de locuitori, adica exact pragul de la care invațamantul se muta…

- Problema șobolanilor ia amploare in Capitala, in ciuda incercarilor tardive ale autoritaților locale de a ține lucrurile sub control. Dupa strazi, parcuri, curți și magazine, șobolanii iși fac simțita prezența și in școli. Pe data de 19 mai 2021, cu o intarziere de cateva luni, Consiliul General…

- Un barbat in varsta de 25 de ani, condamnat la 5 ani de inchisoare și anunțat in cautare naționala, a fost reținut de oamenii legii.In anul 2018, barbatul a agresat fizic doua persoane, in urma careia le-a provocat diferite leziuni corporale.

- Duminica, in jurul orelor 00.50, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa au fost sesizați de catre dispeceratul IJJ Maramureș despre faptul ca 4 adulți cu doi copii minori s-au ratacit in zona Negoiescu și au solicitat sprijin prin SNAU 112. A fost comunicata poziția lor prin coordonate…