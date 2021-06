Stiri pe aceeasi tema

- In maximum doua saptamani va fi aprobata de guvern politica de e-guvernare a Romaniei pentru urmatorii 10 ani, dupa cum a anunțat vineri, in cadrul unei conferințe, președintele Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea (foto). Printre obiectivele noului program sunt proiecte inedite,…

- Politica de e-guvernare a Romaniei pentru urmatorii zece ani va fi aprobata in sedinta de Guvern in maximum doua saptamani, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. "Pana la sfarsitul acestui an, Autoritatea pentru…

- Romania va avea un Comitet de debirocratizare si transformare digitala a administratiei publice, iar decizia de infiintare si de operationalizare a acestuia se afla, in acest moment, pe masa premierului la semnat, a declarat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Autoritatii pentru…

- "Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana, cetațenii Romaniei care opteaza in continuare pentru o carte de identitate simpla vor fi obligați sa prezinte și pașaportul alaturi de aceasta.", a declarat joi, Octavian Oprea,…

- Ghișeul.ro a inregistrat la sfarșitul lui martie, utilizatorul cu numarul 1.000.000 – o persoana fizica din Sectorul 4 al Municipiului București care și-a achitat impozitele. De la inceputul anului, peste 230.000 de utilizatori s-au inscris pe www.ghiseul.ro – o medie de aproape 2700 de utilizatori…