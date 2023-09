La MAI a fost semnat Planul Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlară La sediul Ministerului Afacerilor Interne, mai mulți miniștri din Guvernul Ciolacu au semnat, ieri, Planul Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlara. Planul are ca scop creșterea siguranței elevilor și cadrelor didactice din unitațile de invațamant, la nivel național. Planul Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlara a fost parafat ieri la sediul MAI. Documentul a fost semnat de ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, ministrul Educației, Ligia Deca, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

