La Madrid au fost reluate luptele cu tauri. Spaniolii cer redeschiderea tuturor arenelor

Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia redeschide sambata granita terestra cu Spania si va intra in aceeasi zi, cu 48 de ore mai devreme decat programat, in a patra si ultima faza a planului de relaxare a restrictiilor initiat la jumatatea lunii martie, conform unui anunt facut joi seara de premierul Antonio Costa, informeaza…

- Italia este gata sa redeschida economia de la inceputul lunii iunie sau chiar mai devreme și va primi turiștii in baza unui certificat sau pașaport de vaccinare impotriva Covid-19, a declarat premierul Mario Draghi intr-o conferința de presa.Italia trebuie sa se concentreze pe vaccinarea 100% a varstnicilor…

- Continuarea traditiei batutului din tobe in Vinerea Mare a capatat o semnificatie aparte pentru rezidentii localitatii Calanda, din Spania, dupa ce procesiunile din Saptamana Mare au fost anulate pe teritoriul intregii tari din cauza restrictiilor anti-COVID-19, informeaza Reuters. Citește…

- Spaniolii au baut mai putin si au redus aproape la jumatate consumul excesiv de alcool in pandemie, in contextul inchiderii barurilor si a cluburilor de noapte in timpul lockdown-ului, conform unui sondaj publicat vineri, condus de Observatorul pentru Droguri si Toxicomanie din Spania, relateaza…

- 900 locuri de munca in domeniul agricol (recoltare fructe) in Spania- firma SUREXPORT, prin intermediul Retelei EURES ROMANIA Firma SUREXPORT Post-ul Spaniolii cauta 900 de persoane pentru recoltarea de fructe. Unde pot aplica dambovițenii interesați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Corina Caragea și-a luat inima in dinți și a plecat din Romania pentru cateva zile, intr-un city-break la Madrid, unul dintre orașele ei preferate. A povestit despre aceasta experiența pe care a simțit-o precum o evadare. Abia aștepta sa calatoreasca din nou. Weekendul care tocmai a trecut a fost unul…

- Spaniolii asista la disparitia celor mai vechi localuri de flamenco, din cauza pandemiei. Cativa artisti de flamenco au cantat si au dansat in strada, la Madrid, ca sa denunte situatia in care se afla cultura. Barul Villa Rosa este un „tablao" flamenco, vechi de 140 de ani si acum se inchide.…

- Strazile Barcelonei si altor orase spaniole sunt, de marti, teatrul unor confruntari intre tineri si politie - pe care au fost ridicate baricade, s-au incendiat pubele si au fost jefuite magazine -, dupa incarcerearea rapperului catalan Pablo Hasel, condamnat la noua luni de inchisoare cu privire…