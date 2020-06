Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a emis, zilele trecute, o alerta de frauda cu privire la apariția, in mediul on-line, a unui site care promite furnizarea subiectelor pentru Bacalaureat.

- O statuie a lui Robert Milligan, un comerciant de sclavi din secolul al XVIII-lea, a fost scoasa marți, in afara muzeului londonez, dupa ce oficialii au decis ca nu mai este acceptabila pentru comunitatea locala, potrivit Reuters.Statuia, care a trecut neobservata pâna acum și care se…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a dispus o revizuire a statuilor și numelor strazilor din capitala Regatului Unit dupa ce protestatarii Black Lives Matter au darâmat statuia din Bristol a lui Edward Colston, un negustor de slavi britanic, relateaza Reuters.O statuie a lui Edward Colston,…

- Simpatizanții extremei drepte și ultrașii echipelor de fotbal s-au luat la bataie intre ei in timp ce participau la un miting de protest impotriva modului in care autoritațile au gestionat criza provocata de epidemia de coronavirus, informeaza BBC.

- In aceasta saptamana, intre reprezentanții UE și ai Regatului Unit se desfașoara o a treia runda de negocieri, cu scopul de a se ajunge la un acord comercial permanent post-Brexit. Conform declarațiilor liderilor celor doua delegații, ele vor fi extrem de intense. De ce? Pentru ca actuala runda de discuții…

- Fostul lider al extremei drepte austriece Heinz-Christian Strache a anuntat joi ca vrea sa devina viitorul primar al Vienei, la aproape un an dupa acuzatiile de coruptie care au rasturnat guvernul, iar el si-a pierdut functia, relateaza dpa."Da, aceasta revenire este sigura", a declarat fostul…

- Intreaga planeta a ascultat-o duminica seara pe Regina a II-a a Regatului Unit care, in actualele condiții ale crizei provocate de amploarea luata de epidemia de coronavirus, de la Castelul Windsor, a ieșit din tradiții și a rostit o alocuțiune speciala. Intregul discurs al domniei sale a fost marcat…

- In contextul extinderii masurilor luate pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus Covid-19, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput o campanie de verificare a modului in care acestea sunt aplicate, in marile lanțuri de magazine. Controalele au relevat faptul ca,…