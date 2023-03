La loc comanda! Grupurile pe cărbune se închid mai devreme Dupa ce a amanat scoaterea capacitaților pe carbune pana la 1 octombrie 2023, Guvernul a decis sa revina asupra deciziei și sa le inchida cu patru luni mai devreme, la 1 iunie 2023. Conducerea Federației Naționale Mine Energie atrage atenția ca Romania va avea mari probleme in sistemul energetic, deoarece nu se preconizeaza nimic concret […] The post La loc comanda! Grupurile pe carbune se inchid mai devreme first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propune intrarea mai repede in rezerva tehnica a doua grupuri energetice de la Complexul Energetic Oltenia. Potrivit ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Ilie Boloș, vizate sunt grupul energetic numarul 3, de la Termocentrala Rovinari, și grupul energetic numarul 7, de la…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, un mesaj de Ziua Protectiei Civile din Romania.In cadrul mesajului transmis, Ciuca transmite ca succesul misiunilor desfasurate trebuie sustinut prin asigurarea corespunzatoare a logisticii specifice, iar Guvernul va continua alocarea de fonduri pentru dotarea…

- Cel mai așteptat reality show din Romania, America Express – Drumul Aurului, a fost lider de piața pe segmentele de public comercial și urban cu ediția difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00.

- Greta Thunberg și activiștii pentru schimbarile climatice au solicitat ca problemele de mediu sa fie rezolvate de participanții la Forumul Economic de la Davos. Activiștii pentru schimbarile climatice au cerut miercuri (18 ianuarie) liderilor politici și personalitaților din afaceri sa nu incurajeze…

- Totodata, este eliminat termenul de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea solicitarilor de includere in Program si a aprobarii listelor-sinteza cu obiectivele propuse spre finantare prin raportare la creditele de angajament aprobate anual cu aceasta destinatie,…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate. Guvernul,…

- In cazul declararii unei epidemii de gripa, Rafila spune ca se vor impune din nou regulile de igiena, dar și masca de protecție, dar doar in unitațile medicale.„Sunt masuri generale adresate pe de o parte populație, pe de alta parte, spitalelor, care trebuie sa se adapteze programul de vizita in funcție…

- Guvernul a adoptat saptamana anterioara o Ordonanța de Urgența care vizeaza inchiderea centralelor electrice care utilizeaza carbune incepand de anul viitor, iar pana in 2032, Romania va trebui sa renunțe complet la acestea, in cadrul legii decarbonarii, propuse de Uniunea Europeana, noteaza infofinanciar.ro.…